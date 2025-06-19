У Дніпрі зростає попит на фахівців поважного віку, тому розповідаємо про доступну роботу для пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає, що все більше компаній відкриті до співпраці з тими, хто хоче залишатися активним і приносити користь, маючи за плечима чималий життєвий та професійний досвід, повідомляє Politeka.

Однією з актуальних можливостей на сайті work.ua є вакансія адміністратора з орендної нерухомості. Тут пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату у розмірі 15 000 і зрозумілий графік з понеділка по п’ятницю.

Основні завдання включають укладання договорів з орендарями, ведення звітності, контроль оплат. Бажано мати базовий рівень володіння комп’ютером. Для тих, хто має економічну освіту або досвід у сфері адміністративного управління, це гарний шанс знову проявити себе.

Ще одна доступна робота для пенсіонерів у Дніпрі пов’язана з технічним напрямом. Потрібен слюсар-ремонтник для обслуговування механічного обладнання. Очікується знання, як влаштовані металеві конструкціЇ, вміння розумітися на підшипниках, редукторах і зубчастих передачах.

Зарплата становить від 20 000 до 23 000. Оплата проводиться двічі на місяць на банківську картку. Працівникам пропонують медичне страхування, оплачувані відпустки, лікарняні та безкоштовну доставку до місця з різних районів. Локація підприємства знаходиться на вулиці Каштановій у самому місті.

Серед інших можливостей є також вакансія вантажника у Varus. Тут шукають людей, які готові до фізичної праці на складах. Основні обов’язки включають приймання товару, комплектацію замовлень і відвантаження продукції клієнтам.

Пропонують заробітну плату у розмірі 18 000 гривень. Очікують відповідальності, бажання вчитися новому та нормального фізичного стану. Деталі графіка уточнюються під час співбесіди.

Очевидно, що робота для пенсіонерів у Дніпрі охоплює не лише допоміжні або сезонні напрямки. Сьогодні люди поважного віку можуть претендувати на посади з повним соціальним пакетом, гарантованими виплатами і стабільними умовами праці.

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