В Днепре растет спрос на специалистов преклонных лет, поэтому рассказываем о доступной работе для пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Днепре предполагает, что все больше компаний открыто к сотрудничеству с теми, кто хочет оставаться активным и приносить пользу, имея за плечами немалый жизненный и профессиональный опыт, сообщает Politeka.

Одной из актуальных возможностей на сайте work.ua является вакансия администратора по аренде недвижимости. Здесь предлагают официальное трудоустройство, стабильную заработную плату в размере 15 000 и ясный график с понедельника по пятницу.

Основные задачи включают заключение договоров с арендаторами, ведение отчетности, контроль оплат. Желательно иметь базовый уровень владения компьютером. Для тех, кто имеет экономическое образование или опыт в сфере административного управления, это хороший шанс снова проявить себя.

Еще одна доступная работа для пенсионеров в Днепре связана с техническим направлением. Требуется слесарь-ремонтник для обслуживания механического оборудования. Ожидается знание, как устроены металлические конструкции, умение разбираться в подшипниках, редукторах и зубчатых передачах.

Зарплата составляет от 20 000 до 23 000. Оплата производится дважды в месяц на банковскую карту. Работникам предлагают медицинское страхование, оплачиваемые отпуска, больничные и бесплатную доставку к месту из разных районов. Локация предприятия находится на улице Каштановой в самом городе.

В числе других возможностей также вакансия грузчика в Varus. Здесь ищут людей, готовых к физическому труду на складах. Основные обязанности включают приемку товара, комплектацию заказов и отгрузку продукции клиентам.

Предлагают заработную плату в размере 18000 гривен. Ожидают ответственности, желания учиться новому и нормальному физическому состоянию. Подробности графика уточняются во время собеседования.

Очевидно, что работа для пенсионеров в Днепре охватывает не только вспомогательные или сезонные направления. Сегодня люди преклонных лет могут претендовать на должности с полным социальным пакетом, гарантированными выплатами и стабильными условиями труда.

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