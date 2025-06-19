В Черкассах есть достаточное количество вакансий для людей пенсионного возраста, даже без опыта работы, которые готовы работать.

На популярных украинских платформах для поиска работы предлагают вакансии для пенсионеров в Черкассах абсолютно в разных сферах, пишет Politeka.

К примеру, пенсионеров могут взять на работу специалистом в Черкасский областной центр занятости: опыт не нужен, только степень бакалавра. В обязанности входит обработка документов, график пятидневный, а зарплата составляет 12 305 грн.

Для тех, кто имеет водительские права категории С, СЕ, а также опыт грузовых перевозок от одного года, подойдет работа водителем в компании, занимающейся ремонтом дорог. От работника требуется ездить в командировки по Украине, перевозить грузы со склада к заказчику, контролировать документы. Заработную плату обещают в размере от 30 до 45 тысяч в месяц.

Также в Черкассах требуются работники на производство строительных товаров. Зарплата – 27-28 тысяч + 15% в качестве ежемесячных премиальных выплат. График посменный, предусмотрен оплачиваемый отпуск и бесплатные обеды, сообщает Politeka.

Что же касается других вакансий для пенсионеров, то уборщики могут зарабатывать до 12 000 гривен в месяц, разнорабочие – 17-25, составитель-упаковщик – до 20, продавцы-консультанты – от 15 до 27.

В общем, вакансий для людей старшего возраста в городе достаточно много, поэтому всегда можно найти что-то в соответствии со своими навыками.

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