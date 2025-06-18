Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області поки що не затверджено, але уряд розглядає зміни до чинної нормативної бази, що можуть відкрити шлях до таких рішень, повідомляє Politeka.

Зокрема, планується перегляд постанови Кабінету Міністрів №502, яка регулює тарифи на комунальні послуги під час дії воєнного стану.

Ініціатором змін виступило Міністерство розвитку громад та територій України. Відповідний проєкт постанови вже винесено на громадське обговорення на сайті Федерації профспілок України. Згідно з цим документом, органам місцевого самоврядування рекомендується не підвищувати ціни на централізоване водопостачання та водовідведення, зберігаючи їх на рівні 24 лютого 2022 року — дати початку повномасштабної війни.

Втім, ситуація залишається неоднозначною. Якщо місцева влада не зможе компенсувати різницю між економічно обґрунтованими та зафіксованими цінами, водоканали ризикують опинитися у фінансовій скруті. Це може призвести до зниження якості або навіть до перебоїв з водопостачанням та каналізацією. Саме тому в пояснювальній записці до проєкту наголошується на важливості компенсацій із місцевих бюджетів.

Варто зазначити, що наразі в Україні діє мораторій на підвищення цін лише на газ, тепло та гарячу воду (згідно із законом №2479-ІХ від серпня 2022 року), тоді як розцінки на воду та водовідведення залишаються у «сірій зоні» — не захищені жорсткими обмеженнями.

Саме цю прогалину й намагаються закрити новими урядовими ініціативами, які згодом можуть вплинути і на підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області.