Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области пока не утверждено, но правительство рассматривает изменения в действующую нормативную базу, которые могут открыть путь к таким решениям, сообщает Politeka.

В частности, планируется пересмотр постановления Кабинета Министров №502, регулирующего тарифы на коммунальные услуги во время действия военного положения.

Инициатором перемен выступило Министерство развития общин и территорий Украины. Соответствующий проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение на сайте Федерации профсоюзов Украины. Согласно этому документу, органам местного самоуправления рекомендуется не повышать цены на централизованное водоснабжение и водоотвод, сохраняя их на уровне 24 февраля 2022 - даты начала полномасштабной войны.

Впрочем, ситуация остается неоднозначной. Если местные власти не смогут компенсировать разницу между экономически обоснованными и зафиксированными ценами, водоканалы рискуют оказаться в финансовых затруднениях. Это может привести к снижению качества или даже к перебоям с водоснабжением и канализацией. Именно поэтому в пояснительной записке к проекту отмечается важность компенсаций из местных бюджетов.

Стоит отметить, что в настоящее время в Украине действует мораторий на повышение цен только на газ, тепло и горячую воду (по закону №2479-IX от августа 2022 года), в то время как расценки на воду и водоотвод остаются в «серой зоне» — не защищены жесткими ограничениями.

Именно этот пробел и пытаются закрыть новыми правительственными инициативами, которые впоследствии могут повлиять на повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области.