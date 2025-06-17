Ці графіки відключення світла в Миколаївській області є частиною масштабного плану модернізації електромереж і покликані забезпечити стабільність та безпеку енергопостачання в регіоні.

Графіки відключення світла в Миколаївській області 18 червня охоплять населені пункти, які обслуговуються Першомайською, Корабельною та Снігурівською дільницями, повідомляє Politeka.

З 00:01 до 07:00 без електропостачання залишаться споживачі в межах Першомайської дільниці №4: пров. Поштовий, вул. Головченка, Терніченка, Затишшя, Кінцева, Київська, Центральна, Молодіжна, Центральний, Шкурка, Зелена, Осіння, Українська, Ювілейна, Вишнева, Ювілейний.

Окрім того, відключення торкнеться сіл: Генівка (вул. Набережна), Соколівка (вул. Березнева), Степківка (вул. Одеська), Зелені Кошари, Зоряне, Львів, Степове — по таких вулицях як Центральна, Молодіжна, Польова, Садова, Степова, Героїв, Виноградна, Бузкова, Корабельна, Лісова, Нижня та ін.

У Корабельному районі міста Миколаєва, а також у селищах Калинівка, Воскресенське та Білозірка електроенергію буде вимкнено з 08:00 до 18:00.

Знеструмленими будуть: вул. Інгульська, Треверсе, Набережна, Соборна, Шаповаленка, Судковського, Дружби, Родинна, Рильського, Богоявленський проспект, А. Антонюка, Дімова, Софіївська, Покровська, Довгого, Південна, а також низка провулків – Ударний, Молочний, Спортивний, Механічний, Поперечний, Вишневий.

Снігурівська дільниця теж проводитиме технічне обслуговування і капітальний ремонт. У селі Олександрівка з 08:00 до 17:00 буде знеструмлено вул. Центральну, Берегову, Шевченка, Пушкіна, Миру, Інгулецьку, Гагаріна, а також пров. Садовий.

Ці графіки відключення світла в Миколаївській області є частиною масштабного плану модернізації електромереж і покликані забезпечити стабільність та безпеку енергопостачання в регіоні. Споживачам рекомендовано заздалегідь підготуватися до можливих незручностей, зарядити пристрої та мати під рукою джерела резервного освітлення.

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