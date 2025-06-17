Нова система оплати за проїзд у Миколаєві стала кроком до сучасного, зручного й прозорого громадського транспорту, що відповідає потребам мешканців великого міста.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві значно покращила якість пересування громадським транспортом для мешканців і гостей міста, повідомляє Politeka.

Вона запровадила єдиний механізм безконтактної оплати через QR-код, що працює з будь-якою банківською карткою, незалежно від фінансової установи. У квітні 2025 року завдяки цій технології пасажири здійснили понад 207 тисяч безготівкових оплат у міському електротранспорті, що свідчить про високу ефективність і затребуваність нововведення.

Зокрема, вартість однієї поїздки через QR-код становить 8 гривень, тоді як паперовий квиток обходиться у 10 гривень. До того ж пасажири отримали змогу безкоштовно пересідати між різними видами електротранспорту протягом 90 хвилин, не сплачуючи повторно. Це робить пересування не лише зручнішим, а й доступнішим для більшості жителів.

Окрім разових платежів, система передбачає широкий вибір проїзних квитків: місячні, семиденні, п’ятнадцятиденні, студентські, туристичні на два дні, а також одноденні квитки, що діють на всі види електротранспорту. Такий асортимент дозволяє кожному користувачу обрати оптимальний тариф залежно від потреб. Усі види квитків продаються в електронному вигляді, що мінімізує потребу у готівці та зменшує навантаження на каси.

Також система підтримує платежі через Apple Pay або Google Pay. Для цього достатньо додати банківську картку до електронного гаманця, просканувати QR-код у салоні транспорту, обрати карту та підтвердити платіж. Це рішення особливо зручне для тих, хто звик розраховуватися телефоном, а не шукати дрібні купюри або чекати решту.

Отже, нова система оплати за проїзд у Миколаєві стала кроком до сучасного, зручного й прозорого громадського транспорту, що відповідає потребам мешканців великого міста.

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