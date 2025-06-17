Новая система оплаты за проезд в Николаеве стала шагом к современному, удобному и прозрачному общественному транспорту, отвечающему потребностям жителей большого города.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве значительно улучшила качество передвижения по общественному транспорту для жителей и гостей города, сообщает Politeka.

Она ввела единый механизм бесконтактной оплаты через QR-код, работающий с любой банковской картой, независимо от финансового учреждения. В апреле 2025 года благодаря этой технологии пассажиры совершили более 207 тысяч безналичных оплат в городском электротранспорте, что свидетельствует о высокой эффективности и востребованности нововведения.

В частности, стоимость одной поездки через QR-код составляет 8 гривен, в то время как бумажный билет обходится в 10 гривен. К тому же, пассажиры получили возможность бесплатно пересаживаться между различными видами электротранспорта в течение 90 минут, не платя повторно. Это делает передвижение не только более удобным, но и более доступным для большинства жителей.

Кроме разовых платежей система предусматривает широкий выбор проездных билетов: месячные, семидневные, пятнадцатидневные, студенческие, туристические на два дня, а также однодневные билеты, действующие на все виды электротранспорта. Такой ассортимент позволяет каждому пользователю выбрать оптимальный тариф в зависимости от потребностей. Все виды билетов продаются в электронном виде, что минимизирует потребность в наличных деньгах и уменьшает нагрузку на кассы.

Также система поддерживает платежи по Apple Pay или Google Pay. Для этого достаточно добавить банковскую карту к электронному кошельку, просканировать QR-код в салоне транспорта, выбрать карту и подтвердить платеж. Это решение особенно удобно для тех, кто привык рассчитываться по телефону, а не искать мелкие купюры или ждать остальных.

Итак, новая система оплаты за проезд в Николаеве стала шагом к современному, удобному и прозрачному общественному транспорту, отвечающему потребностям жителей большого города.

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