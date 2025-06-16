Щоб отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області, необхідно звертатися безпосередньо до фонду.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається місцевою громадською організацією "МрійДій", повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про підтримку для українців.

Громадська організація «МрійДій» активно займається наданням гуманітарної допомога для пенсіонерів та інших категорій українців в Миколаївській області та Херсоні.

Підтримка спрямована на найвразливіші категорії населення: внутрішньо переміщених осіб, людей, що постраждали від обстрілів, пенсіонерів віком 70+, осіб з інвалідністю, самотніх батьків і багатодітні родини.

Щоб отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області, необхідно звертатися за телефонами вказаними у соцмережах організації. Ви можете знайти контакти на їхній офіційній сторінці у Фейсбук.

Оформлення допомоги можливе також через пункти видачі, зокрема на стадіоні «Юність» у Миколаєві. Попередня реєстрація обов’язкова. Для отримання необхідно мати з собою документ, що посвідчує особу (паспорт).

Для маломобільних осіб передбачена адресна доставка.

Окрім гумпідтримки, ГО «МрійДій» займається допомогою об'єднаним територіальним громадам у Миколаївській області, обладнанням укриттів, підтримкою лікарень та збором коштів на потреби Збройних Сил України.

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