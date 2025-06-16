Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется местной общественной организацией "МрійДій", сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что известно о поддержке украинцев.
Общественная организация «МрійДій» активно занимается предоставлением гуманитарной помощи для пенсионеров и других категорий украинцев в Николаевской области и Херсоне.
Поддержка направлена на самые уязвимые категории населения: внутренне перемещенные лица, пострадавшие от обстрелов, пенсионеры в возрасте 70+, лица с инвалидностью, одинокие родители и многодетные семьи.
Чтобы получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области, необходимо обращаться за телефонами, указанными в соцсетях организации. Вы можете найти контакты на их официальной странице в Фейсбуке.
Оформление содействия возможно через пункты выдачи, в частности на стадионе «Юность» в Николаеве. Предварительная регистрация обязательна. Для получения необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Для маломобильных лиц предусмотрена адресная доставка.
Кроме гумподдержки, ОО «МрійДій» занимается помощью объединенным территориальным общинам в Николаевской области, оборудованием укрытий, поддержкой больниц и сбором средств на нужды Вооруженных Сил Украины.
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