Эти графики отключения света в Николаевской области являются частью масштабного плана по модернизации электросетей и призваны обеспечить стабильность и безопасность энергоснабжения в регионе.

Графики отключения света в Николаевской области 18 июня охватят населенные пункты, обслуживаемые Первомайским, Корабельным и Снигиревским участками, сообщает Politeka.

С 00:01 до 07:00 без электроснабжения останутся потребители в пределах Первомайского участка №4: пер. Почтовый, ул. Головченко, Терниченко, Затишье, Конечная, Киевская, Центральная, Молодежная, Центральный, Шкурка, Зеленая, Осенняя, Украинская, Юбилейная, Вишневая, Юбилейная.

Кроме того, отключение коснется сел: Геновка (ул. Набережная), Соколовка (ул. Березневая), Степковка (ул. Одесская), Зеленые Кошары, Звездное, Львов, Степное — по таким улицам как Центральная, Молодежная, Полевая, Садовая, Степовая, Кораев, Виноградов и др.

В Корабельном районе города Николаева, а также в поселках Калиновка, Воскресенское и Белозерка электроэнергия будет выключена с 08:00 до 18:00.

Обесточенными будут: ул. Ингульская, Треверсе, Набережная, Соборная, Шаповаленко, Судковского, Дружбы, Семейная, Рыльского, Богоявленский проспект, А.А. Антонюка, Димова, Софиевская, Покровская, Довгого, Южная, а также ряд переулков – Ударный, Молочный, Спортивный, Механический, Поперечный, Вишневый.

Снегиревка также будет проводить техническое обслуживание и капитальный ремонт. В селе Александровка с 08:00 до 17:00 будет обесточена ул. Центральную, Береговую, Шевченко, Пушкина, Мира, Ингулецкую, Гагарина, а также пер. Садовый.

Эти графики отключения света в Николаевской области являются частью масштабного плана по модернизации электросетей и призваны обеспечить стабильность и безопасность энергоснабжения в регионе. Потребителям рекомендуется предварительно подготовиться к возможным неудобствам, зарядить устройства и иметь под рукой источник резервного освещения.

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