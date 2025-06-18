Передбачено низку обмежень, за яких компенсація за безкоштовне житло для ВПО в Полтаві не виплачується.

В Полтаві особи, які надають безкоштовне житло для ВПО, можуть розраховувати на державну грошову компенсацію, передає Politeka.net.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Програма охоплює як фізичних, так і юридичних осіб незалежно від форми власності. Її мета — частково компенсувати витрати, пов’язані з розміщенням переселенців. Зокрема, відшкодовуються витрати на оплату житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм, а також на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого палива.

Право на компенсацію мають ті, хто безоплатно надав прихисток внутрішньо-переміщеним особам, які відповідають певним умовам. До таких переселенців належать особи, що:

змушені були покинути території активних бойових дій або тимчасово окуповані регіони;

не мають іншого житла за межами цих територій;

втратили власне житло через руйнування або його визнання непридатним для проживання.

Втім, передбачено низку обмежень, за яких компенсація за безкоштовне житло для ВПО в Полтаві не виплачується. Зокрема, її не отримають у таких випадках:

якщо переселенці вже користується державною допомогою чи пільгами на інше житло;

якщо переселенець отримує субсидію на оренду житла в межах окремого державного експериментального проєкту;

якщо особа перебуває за кордоном понад 30 днів поспіль на момент подання заяви;

якщо підтверджено, що не проживає за адресою, за якою надається компенсація, понад 30 днів;

якщо виявлено неправдиві дані в заяві, що впливають на рішення щодо надання чи розміру виплати.

Подати заяву на отримання компенсації за безкоштовне житло для ВПО в Полтаві можна буде з липня цього року онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис або інший засіб електронної ідентифікації, який підтверджує особу заявника.

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