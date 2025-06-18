Предусмотрен ряд ограничений, при которых компенсация за бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве не выплачивается.

В Полтаве лица, предоставляющие бесплатное жилье для ВПЛ, могут рассчитывать на государственную денежную компенсацию, передает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Программа включает как физических, так и юридических лиц независимо от формы собственности. Ее цель – частично компенсировать затраты, связанные с размещением переселенцев. В частности, возмещаются расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных норм, а также на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого топлива.

Право на компенсацию имеют те, кто безвозмездно предоставил убежище внутренне перемещенным лицам, отвечающим определенным условиям. К таким переселенцам относятся:

вынуждены были покинуть территории активных боевых действий или временно оккупированные регионы;

не имеют иной недвижимости за пределами этих территорий;

потеряли собственное жилье из-за разрушения или его признания непригодным для проживания.

Впрочем, предусмотрен ряд ограничений, при которых компенсация за бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве не выплачивается. В частности, ее не получат в следующих случаях:

если переселенцы уже пользуются государственной помощью или льготами на другой дом;

если переселенец получает субсидию аренду внутри отдельного государственного экспериментального проекта;

если лицо находится за границей более 30 дней подряд на момент подачи заявления;

если подтверждено, что не проживает по адресу, по которому предоставляется льгота, более 30 дней;

если обнаружены ложные данные в заявлении, влияющие на решение о предоставлении или размере выплаты.

Подать заявление на получение компенсации за бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве можно будет с июля этого года онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись или другое средство электронной идентификации, подтверждающее личность заявителя.

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