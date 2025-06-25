У комунальному підприємстві пояснили, що підвищення тарифів на воду в Одеській області зумовлене подорожчанням електроенергії та іншого.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області торкнулося мешканців Ізмаїла, повідомляє Politeka.



Відповідне рішення ухвалено виконкомом міськради.

Ізмаїльська міська рада рішенням №431 від 28 травня 2025 року затвердила нові ціни на централізоване водопостачання та водовідведення.

Ініціатором змін стало комунальне підприємство "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", яке за тиждень до ухвалення рішення публічно попередило про необхідність коригування вартості послуг.

Нові тарифи такі:

Централізоване водопостачання зросте з 27,5 до 34,3 грн за 1 м³, що означає підвищення на 6,8 гривень або 24,7%.

Централізоване водовідведення подорожчає з 33,4 до 42,3 грн за 1 м³ — плюс 8,9 гривень або 26,6%.

Холодна вода з використанням внутрішньобудинкових систем (у багатоповерхівках) подорожчає з 28,1 до 35,1 грн за 1 м³ (на 7 гривень або 24,9%).

Водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем зросте з 33,8 до 42,9 грн за 1 м³ (на 9,1 гривень або 26,9%).

У комунальному підприємстві пояснили, що підвищення тарифів на воду в Одеській області зумовлене подорожчанням електроенергії, витратних матеріалів, а також збільшенням витрат на оплату праці персоналу. Водоканал також зобов’язали проінформувати споживачів про нові тарифи та врахувати зауваження громади щодо якості та стабільності послуг.

Останній раз перегляд цін відбувався у червні 2024 року, тож поточне коригування є плановим. Мешканців міста закликають заздалегідь ознайомитися з новими розцінками та вчасно передавати показники лічильників.

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