Новий графік поїздів в Одесі стане ще доступнішим для українців.

Новий графік поїздів в Одесі поповнився ще одним важливим напрямком, повідомляє Politeka.

Укрзалізниця запускає маршрут №148/147, який сполучає два міста. Цей потяг стане зручним варіантом для жителів центральної України, які хочуть швидко й комфортно дістатися на південне узбережжя.

Він курсуватиме через день: з 11 липня вирушатиме з Житомира, а з 10 липня — з іншого напрямку. З Житомира потяг відправляється о 13:58, а до Одеси прибуває о 06:16 наступного дня. У зворотному напрямку — з Одеси виїзд о 19:33, прибуття до Житомира — об 12:27 наступного дня.

На маршруті передбачено зупинки у Фастові, Гребінці, Черкасах, Смілі, Вознесенську та інших містах. Це дозволяє пасажирам з різних регіонів зручно приєднатися до подорожі та скористатися новим сполученням без пересадок.

Вагони різних класів — плацкарт, купе та СВ — надають можливість обрати комфорт за власними уподобаннями та бюджетом. Укрзалізниця забезпечує всі умови для безпечної та приємної поїздки: охайні вагони, кондиціонування, постіль та можливість придбати квитки онлайн.

Новий рейс стане у пригоді як для туристів, які планують відпочинок на морі, так і для ділових поїздок. Завдяки зручному графіку пасажири можуть розпочати відпочинок одразу після прибуття або мати повноцінний день у місті перед поверненням додому.

Запуск №148/147 — частина стратегії Укрзалізниці з розвитку міжрегіонального сполучення, і новий графік поїздів в Одесі стане ще доступнішим для українців.

Маршрут охоплює одразу кілька регіонів України, що робить його зручним.

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