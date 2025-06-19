У цьому матеріалі зібрано адреси пунктів, де пенсіонери в Одесі можуть безкоштовно отримати гуманітарну допомогу, пише Politeka.
Відзначимо, крім пенсіонерів, на допомогу також можуть розраховувати переселенці, люди з інвалідністю, члени багатодітних або малозабезпечених родин, одинокі матері та інші люди в складних життєвих обставинах.
Один із таких пунктів – Гуманітарний волонтерський центр у Приморському районі Одеси по вулиці Рішельєвська, 18 (ліцей №117, вхід із вул. Жуковського).
Для тих, хто перебуває в межах Київського району міста, зручніше буде звернутися до волонтерського центру, розташованого за адресою Люстдорфська дорога, 33 (ЗОШ №27), повідомляє Politeka.
У Хаджибейському (Малиновському) районі Одеси діє благодійний фонд "Добрий Самарянин" за адресою сквер Гамова, 3а. А в Пересипському (Суворовському) – пункт по вул. Махачкалинська, 4 (ліцей №22).
Ці локації працюють із 9:00 до 17:00. Для отримання допомоги у вигляді продуктових наборів, одягу тощо пенсіонерам потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу. Потрібно або особисто звернутися до одного з центрів, або залишити заявку за телефоном чи через повідомлення.
Крім того, отримати гуманітарку також можна від Християнської місії "Нове життя" (вул. Танкістів, 43а) – одяг і взуття, меблі та інші побутові речі.
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