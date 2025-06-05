Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі надається в межах проєкту, який реалізується за підтримки Агенції ООН у справах біженців в Україні та Карітас України, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться у повідомленні Caritas Odesa UGCC у соцмережі Facebook.
Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі надається в рамках ініціативи "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV" та передбачає виплати впродовж шести місяців.
Метою програми є підтримка переселенців, які потребують житла, а також сприяння їх інтеграції у нові громади. Учасники проєкту можуть розраховувати на:
- часткову компенсацію витрат на оренду житла та оплату комунальних послуг;
- супровід кейс-менеджера;
- допомогу з адаптацією у громаді.
Проте виплата виплачується тим українцям, що мають статус ВПО. Пріоритет у реєстрації надається переселенцям, які:
- проживають у місцях колективного розміщення;
- ризикують бути виселеними з орендованого житла і не мають альтернативного варіанту;
- прибули до Одеси або області після серпня 2024 року і мають офіційну реєстрацію;
- потребують особливого захисту, наприклад, через домашнє насильство.
Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі призначається й іншим категоріям українців. Так, під час розгляду заявок перевага надається вразливим категоріям населення, серед яких:
- одинокі батьки або опікуни з неповнолітніми дітьми;
- вагітні жінки або матері з дітьми віком до трьох років;
- люди з важкими захворюваннями;
- особи з інвалідністю;
- самотні люди літнього віку (від 60 років);
- багатодітні родини.
Кандидати повинні мати змогу самостійно оплачувати оренду після завершення терміну дії програми.
Для участі в проєкті потрібно заповнити спеціальну анкету. Після подання заявки з учасником зв’яжеться представник Карітас і запросить на особисту зустріч.
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