Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі надається в межах проєкту, який реалізується за підтримки Агенції ООН у справах біженців в Україні та Карітас України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні Caritas Odesa UGCC у соцмережі Facebook.

Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі надається в рамках ініціативи "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV" та передбачає виплати впродовж шести місяців.

Метою програми є підтримка переселенців, які потребують житла, а також сприяння їх інтеграції у нові громади. Учасники проєкту можуть розраховувати на:

  • часткову компенсацію витрат на оренду житла та оплату комунальних послуг;
  • супровід кейс-менеджера;
  • допомогу з адаптацією у громаді.

Проте виплата виплачується тим українцям, що мають статус ВПО. Пріоритет у реєстрації надається переселенцям, які:

  • проживають у місцях колективного розміщення;
  • ризикують бути виселеними з орендованого житла і не мають альтернативного варіанту;
  • прибули до Одеси або області після серпня 2024 року і мають офіційну реєстрацію;
  • потребують особливого захисту, наприклад, через домашнє насильство.

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Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі призначається й іншим категоріям українців. Так, під час розгляду заявок перевага надається вразливим категоріям населення, серед яких:

  • одинокі батьки або опікуни з неповнолітніми дітьми;
  • вагітні жінки або матері з дітьми віком до трьох років;
  • люди з важкими захворюваннями;
  • особи з інвалідністю;
  • самотні люди літнього віку (від 60 років);
  • багатодітні родини.

Кандидати повинні мати змогу самостійно оплачувати оренду після завершення терміну дії програми.

Для участі в проєкті потрібно заповнити спеціальну анкету. Після подання заявки з учасником зв’яжеться представник Карітас і запросить на особисту зустріч.

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