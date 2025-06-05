Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі надається в рамках ініціативи "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV".

Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі надається в межах проєкту, який реалізується за підтримки Агенції ООН у справах біженців в Україні та Карітас України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні Caritas Odesa UGCC у соцмережі Facebook.

Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі надається в рамках ініціативи "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV" та передбачає виплати впродовж шести місяців.

Метою програми є підтримка переселенців, які потребують житла, а також сприяння їх інтеграції у нові громади. Учасники проєкту можуть розраховувати на:

часткову компенсацію витрат на оренду житла та оплату комунальних послуг;

супровід кейс-менеджера;

допомогу з адаптацією у громаді.

Проте виплата виплачується тим українцям, що мають статус ВПО. Пріоритет у реєстрації надається переселенцям, які:

проживають у місцях колективного розміщення;

ризикують бути виселеними з орендованого житла і не мають альтернативного варіанту;

прибули до Одеси або області після серпня 2024 року і мають офіційну реєстрацію;

потребують особливого захисту, наприклад, через домашнє насильство.

Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі призначається й іншим категоріям українців. Так, під час розгляду заявок перевага надається вразливим категоріям населення, серед яких:

одинокі батьки або опікуни з неповнолітніми дітьми;

вагітні жінки або матері з дітьми віком до трьох років;

люди з важкими захворюваннями;

особи з інвалідністю;

самотні люди літнього віку (від 60 років);

багатодітні родини.

Кандидати повинні мати змогу самостійно оплачувати оренду після завершення терміну дії програми.

Для участі в проєкті потрібно заповнити спеціальну анкету. Після подання заявки з учасником зв’яжеться представник Карітас і запросить на особисту зустріч.

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