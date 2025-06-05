Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется в рамках инициативы "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV".

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется в рамках проекта, реализуемого при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине и Каритас Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Caritas Odesa UGCC в соцсети Facebook.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется в рамках инициативы "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV" и предусматривает выплаты в течение шести месяцев.

Целью программы является поддержка переселенцев, нуждающихся в жилье, а также содействие их интеграции в новые общины. Участники проекта могут рассчитывать на:

частичную компенсацию расходов по аренде жилья и оплату коммунальных услуг;

сопровождение кейс-менеджера;

помощь с адаптацией в общине.

Однако выплата выплачивается тем украинцам, имеющим статус ВПЛ.

проживают в местах коллективного размещения;

рискуют быть выселены из арендованного жилья и не имеют альтернативного варианта;

прибыли в Одессу или область после августа 2024 года и имеют официальную регистрацию;

нуждаются в особой защите, например, из-за домашнего насилия.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе назначается и другим категориям украинцев. Так, при рассмотрении заявок предпочтение отдается уязвимым категориям населения, среди которых:

одинокие родители или опекуны с несовершеннолетними детьми;

беременные женщины или матери с детьми младше трех лет;

люди с тяжелыми заболеваниями;

лица с инвалидностью;

одинокие люди пожилого возраста (от 60 лет);

многодетные семьи.

Кандидаты должны иметь возможность самостоятельно оплачивать аренду по истечении срока действия программы.

Для участия в проекте необходимо заполнить специальную анкету. После подачи заявки с участником свяжется представитель Каритас и пригласит на личную встречу.

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