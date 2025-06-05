Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется в рамках проекта, реализуемого при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине и Каритас Украины, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении Caritas Odesa UGCC в соцсети Facebook.
Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется в рамках инициативы "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV" и предусматривает выплаты в течение шести месяцев.
Целью программы является поддержка переселенцев, нуждающихся в жилье, а также содействие их интеграции в новые общины. Участники проекта могут рассчитывать на:
- частичную компенсацию расходов по аренде жилья и оплату коммунальных услуг;
- сопровождение кейс-менеджера;
- помощь с адаптацией в общине.
Однако выплата выплачивается тем украинцам, имеющим статус ВПЛ.
- проживают в местах коллективного размещения;
- рискуют быть выселены из арендованного жилья и не имеют альтернативного варианта;
- прибыли в Одессу или область после августа 2024 года и имеют официальную регистрацию;
- нуждаются в особой защите, например, из-за домашнего насилия.
Денежная помощь для пенсионеров в Одессе назначается и другим категориям украинцев. Так, при рассмотрении заявок предпочтение отдается уязвимым категориям населения, среди которых:
- одинокие родители или опекуны с несовершеннолетними детьми;
- беременные женщины или матери с детьми младше трех лет;
- люди с тяжелыми заболеваниями;
- лица с инвалидностью;
- одинокие люди пожилого возраста (от 60 лет);
- многодетные семьи.
Кандидаты должны иметь возможность самостоятельно оплачивать аренду по истечении срока действия программы.
Для участия в проекте необходимо заполнить специальную анкету. После подачи заявки с участником свяжется представитель Каритас и пригласит на личную встречу.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: где предлагают убежище и не только.
Також Politeka писала, Как оформить одноразовую материальную помощь в Одессе: главные условия и сумма.
Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров на дому в Одессе: кому будут платить от 15 тысяч гривен с возможностью карьерного роста.