Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется в рамках проекта, реализуемого при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине и Каритас Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Caritas Odesa UGCC в соцсети Facebook.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется в рамках инициативы "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV" и предусматривает выплаты в течение шести месяцев.

Целью программы является поддержка переселенцев, нуждающихся в жилье, а также содействие их интеграции в новые общины. Участники проекта могут рассчитывать на:

  • частичную компенсацию расходов по аренде жилья и оплату коммунальных услуг;
  • сопровождение кейс-менеджера;
  • помощь с адаптацией в общине.

Однако выплата выплачивается тем украинцам, имеющим статус ВПЛ.

  • проживают в местах коллективного размещения;
  • рискуют быть выселены из арендованного жилья и не имеют альтернативного варианта;
  • прибыли в Одессу или область после августа 2024 года и имеют официальную регистрацию;
  • нуждаются в особой защите, например, из-за домашнего насилия.

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Денежная помощь для пенсионеров в Одессе назначается и другим категориям украинцев. Так, при рассмотрении заявок предпочтение отдается уязвимым категориям населения, среди которых:

  • одинокие родители или опекуны с несовершеннолетними детьми;
  • беременные женщины или матери с детьми младше трех лет;
  • люди с тяжелыми заболеваниями;
  • лица с инвалидностью;
  • одинокие люди пожилого возраста (от 60 лет);
  • многодетные семьи.

Кандидаты должны иметь возможность самостоятельно оплачивать аренду по истечении срока действия программы.

Для участия в проекте необходимо заполнить специальную анкету. После подачи заявки с участником свяжется представитель Каритас и пригласит на личную встречу.

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