Дефіцит продуктів в Одесі може заглибитися, адже навіть попередні запаси вичерпуються, а новий врожай не покриє потреб внутрішнього ринку.

Дефіцит продуктів в Одесі цього року стає все відчутнішим через масові втрати врожаю фруктів, ягід та овочів, повідомляє Politeka.

Тепла зима, заморозки у квітні та холодна, дощова весна спричинили катастрофічні наслідки для агросектору. Найбільше постраждали абрикоси, черешні, вишні, сливи, персики, а також горіхи. Аналітики EastFruit повідомляють, що втрати черешні сягнули 55%, вишні — до 50%, горіхів практично не буде.

Фрукти на ринках уже злетіли в ціні: полуниця — до 250 грн/кг, яблука — від 45 грн. Імпорт також не врятує ситуацію — заморозки у Європі (Польща, Угорщина, Туреччина) скоротили обсяги виробництва до 70–90%. Зниження поставок і зростання попиту прогнозують зростання цін протягом літа.

Овочі та зернові теж під загрозою — фермери поки не можуть дати точні прогнози через тривалу негоду. Уряд обережно оптимістичний, але ринки вже сигналізують про нестачу.

Дефіцит продуктів в Одесі може заглибитися, адже навіть попередні запаси вичерпуються, а новий врожай не покриє потреб внутрішнього ринку.

Така ситуація може спричинити нову хвилю інфляції на продукти харчування вже найближчими місяцями. Тож жителів закликають готуватись до обмеженого асортименту сезонних товарів і можливого зростання цін до осені.

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