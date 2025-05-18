Нова система оплати за проїзд в Миколаєві, що використовує єдиний QR-код для всіх банків, дозволила пасажирам здійснити понад 207 тисяч платежів у квітні 2025 року, повідомляє Politeka.

Ця інноваційна система стала великим досягненням для міста, оскільки пасажири тепер мають змогу зручно оплачувати проїзд та здійснювати пересадки між різними видами електротранспорту без додаткового платежу протягом півтори години за тариф у 8 гривень. Це значно вигідніше за звичайний паперовий квиток, який коштує 10 гривень.

Крім цього, нова система оплати за проїзд в Миколаєві дозволяє пасажирам придбати різні види проїзних квитків. Це можуть бути місячні проїзні, проїзні на 7 чи 15 днів, а також студентські - на місяць, туристичні квитки на дві доби та одноденні на всі види електротранспорту. Усі ці варіанти дозволяють зекономити час і гроші, а також спростити процес розрахунку для мешканців і туристів.

Для ще більшої зручності доступний розрахунок через картки національного кешбеку. Для цього потрібно додати картку в Apple Pay або Google Pay, просканувати QR-код в електротранспорті, вибрати картку та підтвердити оплату. Це дозволяє людям легко та швидко сплачувати без необхідності шукати готівку.

Докладну інформацію про ціни та види проїзних квитків можна знайти на офіційному сайті КП "Миколаївелектротранс". Якщо виникнуть питання щодо коректності роботи системи єдиного QR-коду або інших проблем, пасажири можуть звертатися за номером телефону: (068) 813 32 65.

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