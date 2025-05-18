Новая система оплаты за проезд в Николаеве, использующая единый QR-код для всех банков, позволила пассажирам осуществить более 207 тысяч платежей в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

Эта инновационная система стала большим достижением для города, поскольку пассажиры теперь могут удобно оплачивать проезд и осуществлять пересадки между разными видами электротранспорта без дополнительного платежа в течение полутора часов за тариф в 8 гривен. Это значительно выгоднее обычного бумажного билета, который стоит 10 гривен.

Кроме этого, новая система оплаты за проезд в Николаеве позволяет пассажирам приобрести разные виды проездных билетов. Это могут быть месячные проездные, проездные на 7 или 15 дней, а также студенческие - в месяц, туристические билеты на двое суток и однодневные на все виды электротранспорта. Все эти варианты позволяют экономить время и деньги, а также упростить процесс расчета для жителей и туристов.

Для еще большего удобства доступен расчет через карты национального кэшбека. Для этого нужно добавить карту в Apple Pay или Google Pay, просканировать QR-код в электротранспорте, выбрать карту и подтвердить оплату. Это позволяет людям легко и быстро оплачивать без необходимости искать наличные.

Подробную информацию о ценах и видах проездных билетов можно найти на официальном сайте КП "Николаевэлектротранс". Если возникнут вопросы корректности работы системы единого QR-кода или других проблем, пассажиры могут обращаться по телефону: (068) 813 32 65.

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