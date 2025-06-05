Дефицит продуктов в Одессе может углубиться, ведь даже предварительные запасы иссякают, а новый урожай не покроет потребности внутреннего рынка.

Дефицит продуктов в Одессе в этом году становится все более ощутимым из-за массовых потерь урожая фруктов, ягод и овощей, сообщает Politeka.

Теплая зима, заморозки в апреле и холодная, дождливая весна повлекли за собой катастрофические последствия для агросектора. Больше всего пострадали абрикосы, черешни, вишни, сливы, персики, а также орехи. Аналитики EastFruit сообщают, что потери черешни достигли 55%, вишни – до 50%, орехов практически не будет.

Фрукты на рынках уже взлетели в цене: клубника – до 250 грн/кг, яблоки – от 45 грн. Импорт также не спасет ситуацию — заморозки в Европе (Польша, Венгрия, Турция) сократили объем производства до 70–90%. Снижение поставок и рост спроса прогнозируют рост цен в течение лета.

Овощи и зерновые тоже под угрозой — фермеры пока не могут дать точные прогнозы из-за долгой непогоды. Правительство осторожно оптимистично, но рынки уже сигнализируют о нехватке.

Дефицит продуктов в Одессе может углубиться, ведь даже предварительные запасы иссякают, а новый урожай не покроет потребности внутреннего рынка.

Такая ситуация может повлечь за собой новую волну инфляции на продукты питания уже в ближайшие месяцы. Так что жителей призывают готовиться к ограниченному ассортименту сезонных товаров и возможному росту цен к осени.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.