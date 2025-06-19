В Одессе есть достаточно много локаций, где пенсионеры могут бесплатно получить гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов и других важных вещей.

В этом материале собраны адреса пунктов, где пенсионеры в Одессе могут бесплатно получить гуманитарную помощь, пишет Politeka.

Отметим, кроме пенсионеров, на помощь могут рассчитывать переселенцы, люди с инвалидностью, члены многодетных или малообеспеченных семей, одинокие матери и другие люди в сложных жизненных обстоятельствах.

Один из таких пунктов – Гуманитарный волонтерский центр в Приморском районе Одессы по улице Ришельевская, 18 (лицей №117, вход с ул. Жуковского).

Для тех, кто находится в пределах Киевского района города, удобнее будет обратиться в волонтерский центр, расположенный по адресу Люстдорфская дорога, 33 (ООШ №27), сообщает Politeka.

В Хаджибейском (Малиновском) районе Одессы действует благотворительный фонд "Добрый Самарянин" по адресу сквер Гамова, 3а. А в Пересыпском (Суворовском) – пункт по ул. Махачкалинская, 4 (лицей №22).

Эти локации работают с 9:00 до 17:00. Для получения помощи в виде продуктовых наборов, одежды и т.п. пенсионерам нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Следует либо лично обратиться в один из центров, либо оставить заявку по телефону или через сообщения.

Кроме того, получить гуманитарку можно также от Христианской миссии "Новая жизнь" (ул. Танкистов, 43а) – одежду и обувь, мебель и другие бытовые принадлежности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Одессе: что пострадало больше всего из-за дождливой весны.

Также Politeka писала о пособии для пенсионеров в Одессе.

Кроме того, Politeka рассказывала о подорожании продуктов в Одесской области: цены растут на крупу, рыбу и не только.