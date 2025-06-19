В Одесі діє мережа муніципальних гуманітарних центрів, де ВПО та пенсіонери можуть безкоштовно отримати продуктові набори.

Отримати безкоштовні продукти ВПО та пенсіонери можуть у кожному з чотирьох районів Одеси, повідомляє Politeka.

Першочерговими претендентами на отримання допомоги є внутрішньо переміщені особи, але також вона розрахована на пенсіонерів та інших громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах. Окрім продуктів харчування, можна отримати також одяг, засоби гігієни, дитячі речі тощо.

Гуманітарний центр у Київському районі Одеси розташований на території загальноосвітньої школи №27 за адресою Люстдорфська дорога, 33.

У Хаджибейському (раніше Малиновському) – по допомогу можна звернутися за адресою сквер Георгія Гамова, 3 (благодійний фонд "Добрий Самарянин", Одеська народна церква), пише Politeka.

Що стосується Приморського району, то там безкоштовні продукти для пенсіонерів і ВПО видають на території спеціалізованої школи №117 (вулиця Рішельєвська, 18).

У Пересипському (Суворовському) – гуманітарний центр розміщений по вул. Махачкалинська, 4 (ліцей №22).

Для отримання безкоштовних продуктів можна як безпосередньо звернутися до одного з центрів, так і подзвонити чи надіслати повідомлення. Видача допомоги відбувається за умови предʼявлення документів, що посвідчують особу.

Якщо отримувач є одиноким і за станом здоровʼя не може самостійно прийти до установи, то гуманітарку можуть доставити за його місцем проживання.

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