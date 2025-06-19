В Одессе действует сеть муниципальных гуманитарных центров, где ВПЛ и пенсионеры могут бесплатно получить продуктовые наборы.

Получить бесплатные продукты ВПЛ и пенсионеры могут в каждом из четырех районов Одессы, сообщает Politeka.

Первоочередными претендентами на получение помощи являются внутренне перемещенные лица, но также она рассчитана на пенсионеров и других граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Кроме продуктов питания можно получить также одежду, средства гигиены, детские вещи и т.д.

Гуманитарный центр в Киевском районе Одессы находится на территории общеобразовательной школы №27 по адресу Люстдорфская дорога, 33.

В Хаджибейском (ранее Малиновском) – за помощью можно обратиться по адресу сквер Георгия Гамова, 3 (благотворительный фонд "Добрый Самарянин", Одесская народная церковь), пишет Politeka.

Что касается Приморского района, то там бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ выдают на территории специализированной школы №117 (улица Ришельевская, 18).

В Пересыпском (Суворовском) – гуманитарный центр расположен по ул. Махачкалинская, 4 (лицей №22).

Для получения бесплатных продуктов можно как напрямую обратиться в один из центров, так и позвонить или отправить сообщение. Выдача помощи происходит при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

Если получатель одинок и по состоянию здоровья не может самостоятельно прийти в учреждение, то гуманитарку могут доставить по его месту жительства.

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