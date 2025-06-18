Безкоштовні продукти для ВПО в Харкові є реальною підтримкою в умовах надзвичайної ситуації, яка дозволяє забезпечити базові потреби.

У Харкові продовжує працювати гуманітарний штаб обласної військової адміністрації, який надає безкоштовні продукти для ВПО, повідомляє Politeka.

Одним із ключових партнерів виступає UNICEF Україна, який надає гуманітарку для дітей. За адресою вул. Пушкінська, 48 можна отримати безкоштовно дитячий одяг, взуття, іграшки та засоби гігієни. Центр працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00.

Крім того, у Координаційному Гуманітарному Центрі діє програма благодійного фонду «Право на захист». Щоб отримати підтримку, необхідно заповнити заявку та очікувати відповідь. Фонд працює за адресою вул. Мала Гончарівська, 28/30.

Також ЮНІСЕФ надає підтримку у сфері доступу до освіти, психосоціальних послуг та інших гуманітарних потреб дітей. Щоб звернутися за допомогою, можна зателефонувати на гарячу лінію з понеділка по п’ятницю, 08:00–18:00.

Для тих, хто не має можливості самостійно відвідати хаби, є можливість отримати гуманітарку через Нову Пошту, а також Укрпошту. Для цього достатньо мати підтвердження статусу ВПО та бути зареєстрованим у відповідній системі. Консультації щодо отримання допомоги через Нову Пошту можна отримати у їхньому контакт-центрі.

Безкоштовні продукти для ВПО в Харкові — це реальна підтримка в умовах надзвичайної ситуації, яка дозволяє забезпечити базові потреби родин з дітьми та осіб, що були змушені покинути свої домівки через війну. Не зволікайте з поданням заявки — організації роблять усе можливе, щоб допомога дійшла до кожного, хто її потребує.

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