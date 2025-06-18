Українцям надаудть моєливість отримати 50 тисяч гривень на дитину від держави в Харкові.

Частина українців в Харкові може отримати 50 тисяч гривень на дитину від держави, проте виплата надається лише певним категоріям сімей, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у прес-службі Мінсоцполітики.

Зокрема, стартує нова програма одноразової грошової допомоги дітям, які пережили важкі обставини війни. Йдеться про тих, хто був депортований, примусово переміщений або тривалий час проживав на тимчасово окупованих територіях, а тепер повертається до безпечніших регіонів країни.

Кожна така невпонолітня людина зможе отримати одноразову виплату в розмірі 50 000 гривень. Мета цієї допомоги — полегшити період адаптації та підтримати дитя на шляху повернення до звичного життя.

Для кожної малечі буде розроблено персоналізований план допомоги. Це не лише грошова підтримка, а цілий комплекс сервісів:

доступ до соціальних послуг;

медична та психологічна допомога;

реабілітаційні програми;

юридична підтримка.

Як отримати 50 тисяч гривень на дитину від держави в Харкові: для оформлення виплат на дитину батьки мають звернутися у Державну службу у справах дітей у вашому регіоні.

Важливо відмітити: отримання такої виплати не впливає на субсидії чи інші соціальні виплати. Також ці кошти не враховуються при нарахуванні іншої державної допомоги. Отримання 50 тисяч гривень на дитину від держави в Харкові - полегшить процес реінтеграції та допоможе створити комфортні умови для неповнолітніх після повернення.

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