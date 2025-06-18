Часть украинцев в Харькове может получить 50 тысяч гривен на ребенка от государства, однако выплата предоставляется только определенным категориям семей, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцполитики.
В частности, стартует новая программа единовременной денежной помощи детям, пережившим тяжелые обстоятельства войны. Речь идет о тех, кто был депортирован, принудительно перемещен или долго проживал на временно оккупированных территориях, а теперь возвращается в более безопасные регионы страны.
Каждый такой несовершеннолетний человек сможет получить единовременную выплату в размере 50 000 гривен. Цель этой поддержки – облегчить период адаптации и поддержать малыша на пути возвращения к привычной жизни.
Для каждого малыша будет разработан персонализированный план помощи. Это не только денежная поддержка, но и целый комплекс сервисов:
- доступ к социальным услугам;
- медицинская и психологическая помощь;
- реабилитационные программы;
- юридическая поддержка.
Как получить 50 тысяч гривен на ребенка от государства в Харькове: для оформления поддержки родители должны обратиться в Государственную службу по делам детей в вашем регионе.
Важно отметить: получение такой выплаты не влияет на субсидии или другие социальные выплаты. Также эти средства не учитываются при начислении другой государственной помощи. Получение 50 тысяч гривен на ребенка от государства в Харькове облегчит процесс реинтеграции и поможет создать комфортные условия для несовершеннолетних по возвращении.
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