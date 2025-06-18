Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове являются реальной поддержкой в ​​условиях чрезвычайной ситуации, которая позволяет обеспечить базовые потребности.

В Харькове продолжает работать гуманитарный штаб областной военной администрации, предоставляющий бесплатные продукты для ВПЛ, сообщает Politeka.

Одним из ключевых партнеров выступает UNICEF Украина , предоставляющий гуманитарку для детей. По адресу ул. Пушкинская, 48 можно получить бесплатно детскую одежду, обувь, игрушки и средства гигиены. Центр работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 .

Кроме того, в Координационном гуманитарном центре действует программа благотворительного фонда «Право на защиту». Для получения поддержки необходимо заполнить заявку и ожидать ответа. Фонд работает по адресу ул. Малая Гончаровская, 28/30 .

Также ЮНИСЕФ оказывает поддержку в сфере доступа к образованию , психосоциальным услугам и другим гуманитарным потребностям детей. Чтобы обратиться за помощью, вы можете позвонить на горячую линию с понедельника по пятницу, 08:00–18:00.

Для тех, кто не имеет возможности самостоятельно посетить хабы, есть возможность получить гуманитарку через Новую Почту, а также Укрпочту . Для этого достаточно иметь подтверждение статуса ВПЛ и быть зарегистрированным в соответствующей системе. Консультации по получению помощи через Новую почту можно получить в их контакт-центре.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове — это реальная поддержка в условиях чрезвычайной ситуации, которая позволяет обеспечить базовые потребности семей с детьми и лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Не медлите с подачей заявки — организации делают все возможное, чтобы помощь дошла до каждого, кто в ней нуждается.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: названы общины, где местные жители могут получить выплаты.

Также Politeka писала, Льготы для детей-ВПЛ: как получить помощь в Харькове, пошаговая инструкция.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили, кому нужно повторно обратиться в ПФУ.