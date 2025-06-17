Подорожчання проїзду у Одеській області торкнулося маршрутних перевезень між Одесою та містом Південний, повідомляє Politeka.

Відповідну інформацію оприлюднили на автостанції Південного.

Перевізник ТОВ «Північ Транс», який обслуговує популярні маршрути №67 та №68, підняв вартість одразу на 20 гривень. Якщо раніше квиток коштував 50 гривень, то після подорожчання його ціна сягнула 70 грн в один бік. Підвищення стосується як напрямку з Одеси до Південного, так і у зворотному напрямку.

Причини зростання тарифу офіційно не прокоментовані, однак перевізники по всій країні неодноразово вказували на суттєве зростання вартості запчастин, пального, страхування транспорту та податкового навантаження. Це й надалі призводить до коригування тарифів у сфері пасажирських перевезень.

Водночас також зросла вартість проїзду у міському транспорті Ізмаїла. Там виконком міськради ухвалив рішення про зміну тарифу на маршрутки, що працюють у режимі маршрутного таксі. Тепер замість 15 гривень пасажирам доводиться платити 20 гривень.

Для школярів, однак, залишилися пільги: з 1 вересня по 1 червня включно пересування коштує 5 грн, а в літній період — 10 грн. Право на знижку надається за наявності учнівського квитка, виданого школою. Учнівський потрібно пред’являти з 10 років.

Отже, мешканці та гості регіону вже відчули на собі зміни у вартості пересування. Підвищення цін торкнулося одразу кількох напрямків — і міжміських, і міських. Жителям варто враховувати подорожчання проїзду у Одеській області при плануванні поїздок.

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