Подорожание проезда в Одесской области коснулось маршрутных перевозок между Одессой и Южным, сообщает Politeka.

Соответствующую информацию обнародовали на автостанции Южного.

Перевозчик ООО «Север Транс», обслуживающий популярные маршруты №67 и №68, поднял стоимость на 20 гривен. Если раньше билет стоил 50 гривен, то после удорожания его цена достигла 70 грн в одну сторону. Повышение касается как направления из Одессы в Южный, так и в обратном направлении.

Причины роста тарифа официально не прокомментированы, однако перевозчики по всей стране неоднократно указывали на значительный рост стоимости запчастей, горючего, страхования транспорта и налоговой нагрузки. Это и дальше приводит к корректировке тарифов в сфере пассажирских перевозок.

В то же время возросла стоимость проезда в городском транспорте Измаила. Там исполком горсовета принял решение об изменении тарифа на маршрутки, работающие в режиме маршрутного такси. Теперь вместо 15 гривен пассажирам приходится платить 20 гривен.

Для школьников, однако, остались льготы: с 1 сентября по 1 июня включительно передвижение стоит 5 грн., а в летний период — 10 грн. Право на скидку предоставляется при наличии учащегося билета, выданного школой. Ученику нужно предъявлять с 10 лет.

Итак, жители и гости региона уже почувствовали на себе изменения в стоимости передвижения. Повышение цен затронуло сразу несколько направлений — и между городскими, и городскими. Жителям следует учитывать подорожание проезда в Одесской области при планировании поездок.

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