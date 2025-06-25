Новый график поездов в Одессе станет еще более доступным для украинцев.

Новый график поездов в Одессе пополнился еще одним важным направлением, сообщает Politeka.

Укрзализныця запускает маршрут №148/147, соединяющий два города. Этот поезд станет удобным вариантом для жителей центральной Украины, которые хотят быстро и комфортно добраться на южное побережье.

Он будет курсировать через день: с 11 июля отправляется из Житомира, а с 10 июля — по другому направлению. Из Житомира поезд отправляется в 13:58, а в Одессу прибывает в 06:16 на следующий день. В обратном направлении – из Одессы выезд в 19:33, прибытие в Житомир – в 12:27 на следующий день.

На маршруте предусмотрены остановки в Фастове, Гребенке, Черкассах, Смеле, Вознесенске и других городах. Это позволяет пассажирам из разных регионов удобно присоединиться к поездке и воспользоваться новым сообщением без пересадок.

Вагоны разных классов – плацкарт, купе и СВ – предоставляют возможность выбрать комфорт по собственным предпочтениям и бюджету. Укрзализныця обеспечивает все условия для безопасной и приятной поездки: аккуратные вагоны, кондиционирование, постельные принадлежности и возможность приобрести билеты онлайн.

Новый рейс пригодится как для туристов, планирующих отдых на море, так и для деловых поездок. Благодаря удобному графику пассажиры могут начать отдых сразу по прибытии или иметь полноценный день в городе перед возвращением домой.

Запуск №148/147 — часть стратегии Укрзализныци по развитию межрегионального сообщения, и новый график поездов в Одессе станет еще более доступным для украинцев.

Маршрут охватывает сразу несколько регионов Украины, что делает его удобным.

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