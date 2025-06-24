Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області в червні затронуло одну з послуг.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відбулося лише в деяких районах та зачепило одну платіжку, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці.

Так, підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області в червні стосується міста Ізмаїл. Відповідне рішення №431 було ухвалене виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради.

Нові тарифи, що набули чинності з початку літа, виглядають так:

Вартість одного кубометра водопостачання зросте з 27,5 до 34,3. Це на 6,8 гривень більше, що становить підвищення на 24,7%.

Послуги з водовідведення подорожчають з 33,4 до 42,3 грн за кубометр. Збільшення становить 8,9, або 26,6%.

Для мешканців багатоповерхівок, які користуються внутрішньобудинковими системами, вартість холодної води підніметься з 28,1 до 35,1 гривень за кубічний метр — на 7 грн, що еквівалентно 24,9%.

Водовідведення за наявності внутрішньобудинкових мереж подорожчає з 33,8 до 42,9 гривень за кубометр — на 9,1 грн, тобто на 26,9%.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області не затронуло з електроенергію та газопостачання.

Зокрема, у питанні вартості на газ для населення найближчим часом суттєвих змін не очікується. Попри фінансові труднощі енергетичних компаній, експерти вважають цінове збільшення малоймовірним, особливо з огляду на чинний мораторій. Він залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр. Водночас восени-зимою 2026–2027 років можливий перегляд тарифів на тепло.

Також відповідно до постанови Кабміну, в Україні зафіксована єдина ціна на електроенергію, яка становить 4,32 гривень/кВт∙год. Причому немає значення, скільки електроенергії споживає домогосподарство.

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