Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области в июне затронуло одну из услуг.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области произошло лишь в некоторых районах и задело одну платежку, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности.

Да, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области в июне касается города Измаил. Соответствующее решение №431 было принято Исполнительным комитетом Измаильского городского совета.

Вступившие в силу с начала лета новые цены выглядят так:

Стоимость одного кубометра водоснабжения вырастет с 27,5 до 34,3. Это на 6,8 больше, что составляет повышение на 24,7%.

Услуги по водоотводу подорожают с 33,4 до 42,3. за кубометр. Увеличение составляет 8,9 или 26,6%.

Для жильцов многоэтажек, пользующихся внутридомовыми системами, стоимость холодной воды поднимется с 28,1 до 35,1 гривен за кубический метр – на 7 грн, что эквивалентно 24,9%.

Водоотвод при наличии внутридомовых сетей подорожает с 33,8 до 42,9 гривен за кубометр – на 9,1 грн, то есть на 26,9%.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области не затронуло электроэнергию и газоснабжение.

В частности, в вопросе стоимости газа для населения в ближайшее время существенных изменений не ожидается. Несмотря на финансовые трудности энергетических компаний, эксперты считают ценовое увеличение маловероятным, особенно учитывая действующий мораторий. Он будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр . В то же время осенью-зимой 2026-2027 годов возможен пересмотр тарифов на тепло.

Также в соответствии с постановлением Кабмина, в Украине зафиксирована единая цена на электроэнергию, которая составляет 4,32 грн/кВт∙ч . Причем не важно, сколько электроэнергии потребляет домохозяйство.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: как выросли цены.

Також Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: все адреса и полезная информация.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе: где можно получить продукты, одежду, мебель и прочее.