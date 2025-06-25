В коммунальном предприятии объяснили, что повышение тарифов на воду в Одесской области обусловлено удорожанием электроэнергии и прочего.

Повышение тарифов на воду в Одесской области коснулось жителей Измаила, сообщает Politeka.



Соответствующее решение было принято исполкомом горсовета.

Измаильский городской совет решением №431 от 28 мая 2025 года утвердил новые цены на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Инициатором перемен стало коммунальное предприятие "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства", которое за неделю до принятия решения публично предупредило о необходимости корректировки стоимости услуг.

Новые тарифы таковы:

Централизованное водоснабжение вырастет с 27,5 до 34,3 грн. за 1 м³, что означает повышение на 6,8 гривен или 24,7%.

Централизованный водоотвод подорожает с 33,4 до 42,3 грн за 1 м3 — плюс 8,9 гривен или 26,6%.

Холодная вода с использованием внутридомовых систем (в многоэтажках) подорожает с 28,1 до 35,1 грн. за 1 м³ (на 7 гривен или 24,9%).

Водоотвод с использованием внутридомовых систем увеличится с 33,8 до 42,9 грн за 1 м³ (на 9,1 гривен или 26,9%).

В коммунальном предприятии объяснили, что повышение тарифов на воду в Одесской области обусловлено удорожанием электроэнергии, расходных материалов, а также увеличением затрат на оплату труда персонала. Водоканал также обязали проинформировать потребителей о новых тарифах и учесть замечания общества по качеству и стабильности услуг.

Последний раз пересмотр цен проходил в июне 2024 года, поэтому текущая корректировка плановая. Жители города призывают заранее ознакомиться с новыми расценками и своевременно передавать показатели счетчиков.

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