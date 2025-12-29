Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області спрямоване на підтримку ефективності роботи систем.

У Харківській області планують підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає підприємство "Золочівводоканал".

У Золочеві з нового року подорожчають водопостачання, водовідведення та вивіз сміття, якими займаються місцеві комунальні служби. Розцінки на послуги переглядають уперше за кілька років.

За даними підприємства "Золочівводоканал", нині місцеві мешканці громади платять 18,34 грн за кубометр води та 18,61 за кубометр водовідведення. Вартість вивезення побутових відходів становить 132,41 грн/м³ і не змінювалася з 2023 року.

З нового року для побутових споживачів пропонуються такі тарифи: водопостачання — 46,50 грн/м³, водовідведення — 64,50 м³, вивіз сміття — 193 гривні м³.

Підприємство також пояснює підвищення розцінок зростанням мінімальної заробітної плати, податків, а також вартості електроенергії та паливно-мастильних матеріалів. Як зазначають у "Золочівводоканалі", зміни дозволять забезпечити стабільну роботу мереж, своєчасну оплату ресурсів і також виплату зарплатні.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області спрямоване на підтримку ефективності роботи систем та уникнення фінансових штрафів для підприємства.

Місцеві жителі отримують рекомендацію заздалегідь планувати витрати на комунальні послуги, щоб уникнути неприємних сюрпризів у січневих рахунках.

Фахівці радять місцевим мешканцям перевірити лічильники та при можливості скоротити споживання води, щоб пом’якшити вплив нових тарифів на сімейний бюджет.

