В Харьковской области планируется повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет предприятие "Золочевводоканал".

В Золочеве с нового года подорожают водоснабжение, водоотвод и вывоз мусора, которым занимаются местные коммунальные службы. Расценки на услуги просматривают впервые за несколько лет.

По данным предприятия "Золочевводоканал", в настоящее время местные жители общины платят 18,34 грн за кубометр воды и 18,61 за кубометр водоотвода. Стоимость вывоза бытовых отходов составляет 132,41 грн/м³ и не изменялась с 2023 года.

С нового года для бытовых потребителей предлагаются следующие тарифы: водоснабжение – 46,50 грн/м³, водоотвод – 64,50 м³, вывоз мусора – 193 гривны м³.

Предприятие также объясняет повышение расценок ростом минимальной заработной платы, налогов, а также стоимости электроэнергии и горюче-смазочных материалов. Как отмечают в "Золочевводоканале", изменения позволят обеспечить стабильную работу сетей, своевременную оплату ресурсов и выплату зарплаты.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области направлено на поддержание эффективности работы систем и избежание финансовых штрафов для предприятия.

Местные жители получают рекомендацию заранее планировать расходы на коммунальные услуги во избежание неприятных сюрпризов в январских счетах.

Специалисты советуют местным жителям проверить счетчики и по возможности сократить потребление воды, чтобы смягчить влияние новых тарифов на семейный бюджет.

