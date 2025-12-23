Для уточнения более подробного графика отключения света в Харьковской области на 24 декабря рекомендуется обращаться к официальным ресурсам.

График отключения света в Харьковской области на 24 декабря охватывает Люботинское городское территориальное общество и близлежащие села, передает Politeka.

Информация об этом опубликована на сайте Люботинского городского территориального общества.

Работы продлятся с 09:00 до 17:00, чтобы обеспечить техническое обслуживание сетей.

Люботин

Света не будет по следующим адресам:

ул. Заводская: дом. 17, 18, 20, 23А, 27, кв.2, 3

дом. 17, 18, 20, 23А, 27, кв.2, 3 ул. Государственная: дом. 180, 10, 100-118

дом. 180, 10, 100-118 ул. Подхоз: дом. 1, 2, 3

дом. 1, 2, 3 ул. Транспортная: дом. 1, 3, 9, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56А, 58, 60, 60А, 62, 62А, 64А, 64Б, 64В, 66-68, 72, 74

дом. 1, 3, 9, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56А, 58, 60, 60А, 62, 62А, 64А, 64Б, 64В, 66-68, 72, 74 ул. Караванская: дом. 1, 10, 44, 46, 50/27, 51, 51/2, 55, 55/2, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69-73, 75, 77, 79-91, 100-143

дом. 1, 10, 44, 46, 50/27, 51, 51/2, 55, 55/2, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69-73, 75, 77, 79-91, 100-143 ул. Ревчанская: дом. 101-125

дом. 101-125 ул. Мира: дом. 10-29, 31-35, 4, 5, 6-8/13

дом. 10-29, 31-35, 4, 5, 6-8/13 ул. Алексеевская, Алексея Гиренко, Павла Глазового, Полтавская, Рождественская, Рокоссовского, Романа Лысенко, Рябинова, Скифская, Подсолнечная, Техническая, Майская, Философская и другие - отдельные дома и многоквартирные комплексы

Поселок Караван

Отключения касаются следующих улиц и садовых обществ:

Береговая, Тракторная, Новоселовская, Подхоз, Подлесная, Станислава Шумицкого - от отдельных домов до комплексов

- от отдельных домов до комплексов Садовые общества: Дрожжевик, Шпагатчик, Люботинский — отдельные участки.

Жителей просят заранее позаботиться об электроприборах и необходимых ресурсах. Отключения плановые и производятся для ремонта и модернизации линий, что позволяет предотвратить аварии и улучшить стабильность электроснабжения в будущем.

Для уточнения более подробного графика отключения света в Харьковской области на 24 декабря рекомендуется обращаться к официальным ресурсам энергокомпаний области.

