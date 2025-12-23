Работа для пенсионеров в Харькове предлагает разные вакансии с достойной оплатой и комфортными условиями, сообщает Politeka.

В Харькове внутренне переселенные лица и люди пенсионного возраста могут найти актуальные вакансии. Среди предложений должность технолога производства в типографии, где компания позиционирует себя как украинский бренд канцелярии, что делает акцент на качество и профессионализм.

Работодатель ищет ответственного специалиста и гарантирует официальное трудоустройство, стабильный график и зарплату от 22 000 до 27 500 грн, что включает оклад и процент за выполнение плана. Для работников предусмотрено оплачиваемое обучение, наставничество и возможность карьерного роста в стабильном предприятии.

Еще одно предложение – вакансия оператора котельной в сети «Аптека 911». Основные задачи включают в себя контроль работы отопительного оборудования и соблюдение правил безопасности. Заработная плата составляет 10500–11000 грн, с официальным оформлением и графиком 1/3.

Дополнительно предлагаются должности заведующего хозяйством компании «Новая почта». Сотрудник получает официальную зарплату 20 000 грн с компенсацией расходов на топливо, своевременные выплаты дважды в месяц, оплачиваемые больничные и 26 календарных дней ежегодного отпуска. В обязанности входит организация и выполнение мелкого ремонта, связанного с электроприборами и сантехническими системами.

Кроме того, работникам предоставляют медицинское страхование и страхование жизни. Такие предложения позволяют людям пенсионного возраста оставаться активными, зарабатывать и поддерживать стабильный уровень жизни.

Работа для пенсионеров в Харькове охватывает различные сферы, от производства до технического обслуживания, что позволяет выбрать вакансию по собственным навыкам и потребностям.

