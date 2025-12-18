График отключения света в Харьковской области на 19 декабря составлен с учетом минимизации неудобств жителей.

График отключения света в Харьковской области на 19 декабря предусматривает плановые перерывы в электроснабжении на территории Люботинского городского сообщества Харьковского района, передает Politeka.

По официальной информации , работы продлятся 19 декабря с 09:16 до 16:45. Временные обесточивания связаны с техническим обслуживанием сетей и носят плановый характер.

Без электроэнергии в указанный период останутся отдельные улицы поселка Барчаны. В частности, отключение охватит улицы Соборности Украины, Караванскую и Петропавловскую вместе с близлежащими переулками - Караванским, Любицким и Петропавловским, а также Караванский тупик. Ограничения касаются жилых домов по конкретным адресам, определенным энергетиками.

В сообществе отмечают, что график отключения света в Харьковской области на 19 декабря составлен с учетом минимизации неудобств для жителей. После завершения работ подачу электроэнергии планируется возобновить в полном объеме.

Жителей просят заранее подготовиться к перерыву в электроснабжении, зарядить необходимые устройства и по возможности скорректировать бытовые и рабочие планы на время проведения работ.

Жителям советуют заранее проверить работу альтернативных источников освещения, подготовить фонари, свечи и павербанки для мобильных устройств. Полезно заранее зарядить телефоны, ноутбуки и другие гаджеты, чтобы оставаться на связи при отключении. Рекомендуется выключить из розеток бытовую технику и электронику, чувствительную к скачкам напряжения, чтобы избежать повреждений.

