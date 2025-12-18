Работа для пенсионеров в Харькове пригодится тем, кто после выхода на заслуженный отдых хочет оставаться активным.

Работа для пенсионеров в Харькове становится все более доступной, ведь работодатели открыты людям с жизненным опытом, сообщает Politeka.

Вакансии, представленные на сайте work.ua, предлагают гибкий график, поддержку на рабочем месте и достойную оплату труда.

Одним из актуальных направлений, где можно найти работу для пенсионеров в Харькове, является охранная сфера. Группа компаний «ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ» приглашает на должность электромонтера охранно-пожарной сигнализации.

Здесь важна техническая грамотность и умение работать руками. Обязанности предусматривают установку сигнализаций. Компания обеспечивает всем необходимым инструментом и дает возможность оплачиваемой стажировки. Платить обещают до 40 тысяч.

Еще одно направление, где можно получить работу для пенсионеров в Харькове – это техническое обслуживание оборудования. Оператор котельной в Аптеке 911 следит за работой отопительных систем, поддерживает температуру и состояние котлов, выполняет профилактические меры и соблюдает правила безопасности.

График: один день через три. Зарплата стабильна: от 10500 до 11000 грн. Компания открыта к кандидатам с инвалидностью и пожилым людям.

Не менее интересным вариантом остается почтовая область. Новая почта ищет заведующего хозяйством по собственному авто. Здесь предлагают зарплату от 20 тысяч гривен, а также компания покрывает расходы на топливо.

Работник организует мелкие ремонтные работы, следит за техническим состоянием оборудования и получает белую зарплату, медицинское страхование, оплачиваемые больничные и отпуск.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: какую конкретно поддержку оказывают

Также Politeka сообщала, что подорожание продуктов в Харьковской области: что стало стоить больше на этот раз

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Харькове: где можно зарабатывать 20 тысяч и какие навыки нужны