В Харьковской области наблюдается дефицит продуктов, которые имеют высокий спрос среди местных жителей, сообщает Politeka.net.

Аналитики отмечают, что наиболее критична ситуация сейчас с помидорами. Отечественный рынок во многом зависит от импорта, главным поставщиком которого является Турция. Собственные тепличные комбинаты завершают сезон сбора, поэтому объемы украинской продукции значительно снизились. Это напрямую влияет на формирование стоимости и создает нехватку товара в магазинах.

Эксперты объясняют, что рост цен на помидоры связан с дефицитом продукции за последние недели. Поскольку урожай тепличных томатов фактически завершен, удовлетворить весь спрос удалось частично за счет импорта, который не покрывает потребности потребителей в полном объеме. В таких условиях продавцы смогли поднять отпускные цены. Тенденция к подорожанию может сохраняться и дальше.

Одновременно растет стоимость тепличных огурцов. Основная причина – дефицит продукции в отдельных регионах и высокий спрос от розничных сетей. Это формирует условия для дальнейшего повышения цен на этот сегмент.

Что касается картофеля, эксперты прогнозируют стабильное предложение в течение зимнего периода. В то же время ценообразование будет в значительной степени зависеть от ситуации на европейском рынке, где наблюдается избыток урожая и рекордно низкие цены. Это может стимулировать импорт более дешевого картофеля и сдержать рост стоимости в Украину.

Таким образом, ситуация остается напряженной из-за дефицита продуктов в Харьковской области и стабильного спроса на импортные товары. Местным жителям советуют внимательно следить за ценами и планировать закупки заранее во избежание резких затрат на базовые продукты.

Источник: EastFruit.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: кому из пожилых людей дают гуманитарные наборы и другую помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, как получить "седьмую" выплату.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому с октября придется вернуть деньги.