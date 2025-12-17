Новый график движения поездов в Полтавской области придаст больше удобства поездкам по железной дороге, поэтому рассказываем о нововведениях.

Новый график движения поездов в Полтавской области предусматривает появление прямого международного железнодорожного маршрута из Кременчуга в польский Перемышль, сообщает Politeka.

Изменения вступят в силу в конце декабря и существенно упростят поездки для пассажиров, планирующих поездки в Европу без лишних пересадок.

Новый график движения поездов в Полтавской области начнет действовать с 28 декабря. Именно с этой даты пассажиры смогут воспользоваться прямым железнодорожным сообщением в польский Перемышль, что значительно облегчит поездки за границу в зимний период.

Речь идет о маршруте, который будет работать без пересадок, что особенно важно для семей с детьми, людей постарше и путешествующих с багажом.

По имеющейся информации, международное сообщение будет реализовано в формате прицепных вагонов. Они будут курсировать в составе пассажирского состава с сообщением Кременчуг-Ужгород и, согласно расписанию, будут присоединяться к основному маршруту.

Такой подход позволяет сохранить стабильность курсирования и одновременно расширить географию поездок без запуска отдельного состава.

Новый график движения поездов в Полтавской области будет предусматривать, что отправление из Кременчуга было в 17:50. А на следующий день в 11:20 пассажиры будут прибывать в конечную станцию ​​в Польше.

Общее время в пути составит 18 часов 30 минут. Для международного маршрута с учетом прохождения границы это считается достаточно удобным расписанием.

Данный пассажирский состав будет проходить через Киев, Винницу и Львов, так что воспользоваться этим международным сообщением смогут не только жители нашего региона, но и жители центральных и западных областей.

