В Запорожье отдельные категории граждан могут получить бесплатное жилье для ВПЛ, сообщает Politeka.net.

Если предоставление квартир или домов невозможно, закон предусматривает денежную компенсацию.

Согласно закону "О жилом фонде социального назначения", право на социальное жилье имеют люди, нуждающиеся в повышенной помощи от государства. К таким относятся лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, которые не могут жить в общих домах из-за состояния здоровья.

Социальные квартиры доступны также для жителей аварийных или непригодных для проживания зданий. Отдельное внимание уделяется детям-сиротам, которые после завершения обучения остаются без жилья и нуждаются в стартовой поддержке.

Получают его переселенцы, не имеющие недвижимости на подконтрольной Украине территории. Также к потенциальным получателям относятся семьи, в которых площадь на одного члена семьи меньше 7 квадратных метров, и граждан с низким среднемесячным доходом, которые не могут самостоятельно обеспечить базовые потребности.

Социальные помещения предоставляются только тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах или не имеет возможности самостоятельно приобрести дом.

По состоянию на 2025 год определен перечень лиц, которые могут получить бесплатное жилье вне очереди. К ним относятся семьи погибших военных, реабилитированные жертвы политических репрессий, участники боевых действий, ветераны и люди с инвалидностью из-за войны.

Первоочередное право также имеют пострадавшие от Чернобыля, дети-сироты, дети с инвалидностью, пострадавшие от стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, а также многодетные семьи с пятью и более детьми.

Минимальная норма площади составляет 13,65 квадратных метров на одного человека. При необходимости органы местного самоуправления могут увеличить его еще до 10 квадратных метров или предоставить полноценный дом. Дом может быть в виде отдельных комнат в коммунальных домах, самостоятельных квартирах или жилых домах.

Важно, что бесплатное жилье в Одессе не переходит в частную собственность. Оно предоставляется в пользование в соответствии с договором соцнайма, определяющим права и обязанности сторон.

Для получения гражданина должен обратиться в местный орган власти, предоставить документы, подтверждающие право на льготы или сложные обстоятельства. После проверки условий проживания решение принимает жилищная комиссия, после чего лицо ожидает своей очереди квартиру или компенсацию.

