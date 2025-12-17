График отключения газа с 18 по 19 декабря в Сумской области создаст бытовые неудобства для отдельных жителей региона.

График отключения газа с 18 по 19 декабря в Сумской области будет введен из-за плановых газоопасных работ, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 18 по 19 декабря в Сумской области охватит несколько населенных пунктов.

Жители призывают заранее подготовиться, перекрыть краны на газовых приборах и обеспечить доступ специалистам для безопасного возобновления подачи голубого топлива.

Прежде всего, график отключения газа с 18 по 19 декабря в Сумской области охватывает село Плавинище на территории Роменской городской общины. Здесь около 380 потребителей временно останутся без газоснабжения с 08:00 18:12 до 13:00 19:12.

Причиной станет проведение плановых работ, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газовых сетей в зимний период и избежать аварий.

В Липоводолинской общине также будут временные ограничения по таким адресам села Лучка: Заречная, Леси Украинки, Лесная, Луговая, Молодежная, Набережная, Покровская, Садовая, Шевченко, Школьная.

Здесь ориентировочно 282 потребителя останутся без голубого топлива с 06:00 до 17:00 18:12. Такие мероприятия позволяют своевременно проверить состояние трубопроводов и газовых приборов, а также предотвратить аварийные ситуации в холодное время года.

Жители призывают быть бдительными и заранее отключить газовые приборы, не пытаться пользоваться голубым топливом во время работ и обеспечить присутствие в домах для представителей филиала, выполняющих обязательную проверку на плотность системы газоснабжения.

