График отключения света в Чернигове на 17 декабря предусматривает масштабные плановые обесточивания в нескольких районах города, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Черниговоблэнерго .

По опубликованным данным, основная часть работ продлится с 09:00 до 17:00, а в некоторых местах - с 10:00 до 16:00. Причиной ограничений является техническое обслуживание и ремонт элементов электросетей.

Жилые дома на улицах Анатолия Погребного, Андрея Мовчана, Василия Прохорского, Владимира Глынского, Вячеслава Черновола, Вячеслава Радченко, Григория Сурабко, Дружбы, Довги, Гребинки, Евгения Гуцала, Евгения Онацкого, Эксперта, Ивана Богуна, Ивана Золотаренко, Индустриальная, Инструментальная, Кастусь Калиновский, Каштанова пострадают.

Также запланированы отключения Квитки Цисык, Коробка, Космонавтов, Коты, Литовская, Любецкая, Максим Загривный, Мартын Небаба, Мира, Алексей Бакуринский, Пивцы, Пиводник Китицын, Ревуцкий, Ремзаводская, Ремиснича, Святомихайловская, Тычина, Черниговская область, Черниговский переулок, Школьный, Юдашкино, Ящук.

Отдельно указаны жилые кварталы и переулки: 1-й и 2-й Заречный, Горобинова, Дёшина, Запрудная, Заречная, Ивана Мазепы, Киинская, Кулиша, Малинова, Мурахтова, Павловская, Полянская, Соловина.

Энергетики советуют местным жителям учесть график отключения света в Чернигове на 17 декабря во время планирования бытовых дел, а также заранее подготовить резервные источники питания для всей важной техники.

Жителям рекомендуют заранее зарядить мобильные устройства, проверить работу аварийного освещения и подготовить необходимые мелочи на период временного обесточивания.

