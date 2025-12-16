«Укрзализныця» ввела обновленный график движения поездов из Запорожья на ключевых направлениях, которыми активно пользуются украинские пассажиры, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Телеграмм.

С 14 декабря вступило в силу новое расписание движения поездов, существенно расширившее возможности как для внутренних, так и для международных путешествий. Обновленный график предусматривает удобные стыковочные маршруты, позволяющие добраться до стран Европы только с одной пересадкой, а также комфортно вернуться в Украину в обратном направлении.

В рамках изменений «Укрзализныця» увеличила количество международных маршрутов с 11 до 17. Это решение позволило пассажирам из разных регионов страны, в том числе Запорожье и Днепр, получить более широкий доступ к железнодорожному сообщению с городами Центральной и Западной Европы. В компании отмечают, что обновление графика направлено на повышение удобства поездок, оптимизацию пересадок и сокращение времени в пути.

Одним из важных международных направлений стал экспресс №31/32 Запорожье – Днепр – Перемышль. Согласно расписанию, поезд отправляется из Запорожья в 14:14, из Днепра - в 16:30 и прибывает в Перемышль в 08:30. Такой график позволяет пассажирам удобно планировать дальнейшие поездки по странам Европы.

В Перемышле предусмотрена стыковка с поездом EC58 GALICJA, который отправляется в 09:09 и прибывает в Берлин в 19:11. Этот маршрут открывает удобную возможность добраться до столицы Германии с минимальным количеством пересадок. Рейсы в Берлин и из Берлина обслуживает польский железнодорожный перевозчик PKP InterCity.

В обратном направлении он отправляется из Берлина в 08:52, прибывает в Перемышль в 18:45, после чего следует в Днепр с прибытием в 12:12 и в Запорожье — в 14:44. Такое расписание обеспечивает удобное возвращение пассажиров в Украину и согласовано с внутренними сообщениями.

В «Укрзализныце» отмечают, что новый график движения поездов является частью общей стратегии развития международного железнодорожного сообщения и направлен на создание стабильных и комфортных маршрутов для путешествий украинцев в европейские страны.

