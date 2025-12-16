Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах обеспечивает поддержку и чувство безопасности в сложный период.

В Сумах стартовала инициатива, предусматривающая гуманитарную помощь для ВПЛ, сообщает Politeka.

Такая информация указана на официальной Facebook-странице соцзащиты города Сумы.

Программа ориентирована на внутренне перемещенных лиц, оставшихся без жилья из-за боевых действий, а также на поддержку пожилых и маломобильных граждан.

Цель проекта – обеспечить безопасное проживание для самых уязвимых категорий населения. В рамках инициативы предоставляют компенсации за разрушенные дома, финансовую поддержку аренды жилья и организацию временного проживания.

Местные власти обустраивают модульные городки с безопасными условиями, а социальные работники сопровождают пожилых и людей с ограниченными возможностями в процессе оформления документов.

Участие в программе возможно после подачи паспорта, идентификационного кода и справки ВПЛ. Заявления оформляются всех членов домохозяйства, а документы можно подать по адресу: ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Сотрудники Департамента социальной защиты помогают подготовить пакет документов и объясняют порядок оформления.

Инициатива включает не только финансовую поддержку, но и комплексную помощь семьям, пострадавшим от войны. Она позволяет быстро компенсировать затраты на аренду жилья и подготовить дом к комфортному проживанию в безопасных условиях.

Дополнительно программа помогает пожилым людям с уверенностью справляться с ежедневными потребностями и получить ресурсы для стабильности, благодаря чему гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах обеспечивает поддержку и чувство безопасности в сложный период.

