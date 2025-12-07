Подорожание продуктов в Сумской области продолжает оказывать ощутимое влияние на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Данные за ноябрь 2025 показывают, что стоимость основных товаров в супермаркетах региона выросла практически во всех категориях, от бакалеи до молочных изделий и овощей.

Среди круп больше всего подорожала гречка. Средняя стоимость 1 кг составляет 44,80 грн. Самое дорогое предложение – в Megamarket (56,20), самое доступное – в Auchan (38,30). По сравнению с ноябрьской средней стоимостью 42,88 продукт подорожал на 2,82. Ежедневная динамика свидетельствует о постепенном повышении стоимости за месяц.

Молочная продукция также претерпела изменения. Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) продается в пределах 55,50–62,20 грн. Средняя цена по региону – 58,85, что на 1,64 больше по сравнению с прошлым месяцем. Этот тренд отражает сезонные колебания и повышения себестоимости сырья.

Овощи стали лидерами подорожания среди свежих продуктов. Перец болгарский желтый (1 кг) подорожал по среднему ценнику 251,73 грн. Отклонение цен в разных магазинах значительно: от 202,20 грн в Auchan до 324,00 в Megamarket. По сравнению с ноябрем среднее повышение составило 66,97. Такая разница объясняется сезонными колебаниями и разными поставщиками.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Сумской области формируется из-за сочетания факторов: сезонность урожая, транспортные расходы и колебания валютного курса. Для жителей региона это означает рост расходов на базовые продукты и необходимость более внимательно планировать покупки.

