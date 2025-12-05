Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах включает компенсации за разрушенные дома и финансовую поддержку.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах уже поступает к внутренне перемещенным лицам, которые потеряли жилье из-за боевых действий и нуждаются в социальной поддержке, сообщает Politeka.

Местные власти организуют временное жилье и сопровождение для пенсионеров и маломобильных граждан. Модульный городок обеспечивает безопасные условия проживания и стабилизированную повседневную жизнь.

Для оформления необходимо обратиться в Департамент социальной защиты населения и предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Семьи заполняют общую заявку, указывая всех членов домохозяйства. Подать документы можно по адресу ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Сотрудники помогают подготовить пакет и объясняют порядок оформления.

Кроме жилья гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах включает компенсации за разрушенные дома и финансовую поддержку для оплаты аренды, что позволяет вернуться к привычному ритму жизни.

Инициатива помогает пожилым гражданам с уверенностью справляться с повседневными потребностями в сложный период и получить необходимые ресурсы для стабильности и безопасности.

Также, в Сумской области люди могут получить денежную поддержку.

По-прежнему право на получение финпомощи имеют ветераны, чьи дома были разрушены или повреждены из-за боевых действий или осталось на временно оккупированных территориях. Эта категория граждан может воспользоваться компенсацией для аренды нового жилья в безопасных регионах.

Предоставляется поддержка на срок до шести месяцев. После завершения этого периода вопрос о дальнейшем продлении выплат может рассматриваться индивидуально в зависимости от ситуации.

